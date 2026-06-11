L'intervista di Chivu, ospite al nuovo podcast di Zazzaroni, infiamma il mercato dell'Inter. Il tecnico nerazzurro, nel commentare il precedente mercato e le strategie interne con la dirigenza, manda alcuni segnali ad Oaktree. Cosa accadrà in questa sessione estiva? Chivu sarà accontentato? Quanto l'Inter cambierà e quanto si alzerà l'asticella tra Italia e Europa? 

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Sezione: In Primo Piano / Data: Gio 11 giugno 2026 alle 18:30
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.