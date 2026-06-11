L'intervista di Chivu, ospite al nuovo podcast di Zazzaroni, infiamma il mercato dell'Inter. Il tecnico nerazzurro, nel commentare il precedente mercato e le strategie interne con la dirigenza, manda alcuni segnali ad Oaktree. Cosa accadrà in questa sessione estiva? Chivu sarà accontentato? Quanto l'Inter cambierà e quanto si alzerà l'asticella tra Italia e Europa?