Un borsino, quello che Matteo Moretto, dal canale YouTube di Fabrizio Romano, fa su due giocatori che direttamente o indirettamente riguardano l'Inter. Si comincia con Davide Frattesi: la Roma ad oggi è fredda, ha altre priorità. Il Napoli c'è, piace a Giovanni Manna e a Max Allegri. Il Nottingham si è rifatto vivo ma non è una priorità per il centrocampista nerazzurro. Occhio poi alla Juventus, perché è stimato da Luciano Spalletti ma ad oggi non c'è alcuna trattativa in corso.

SITUAZIONE CAMBIASO

Per quanto concerne un possibile interesse nerazzurro per Andrea Cambiaso, va ricordato che per la fascia destra il primo obiettivo dell'Inter resta Marco Palestra, anche se i rapporti oggi non sono ottimali e in Viale della Liberazione bisogna capire se i bergamaschi agiranno come con Ademola Lookman. Sicuramente l'esterno della Juventus piace, è in lista, ma non ci sono contatti tra le parti.