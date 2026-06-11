Scossone in casa Juventus: Damien Comolli si appresta infatti a rassegnare le dimissioni dall'incarico di amministratore delegato del club bianconero. La decisione è maturata dopo i confronti con la proprietà, che nel frattempo ha già individuato il successore: sta infatti per partire l'era juventina di Giovanni Carnevali, da diversi anni AD del Sassuolo. Per domani è stato convocato dalla società bianconera un CDA straordinario, nel quale saranno ufficializzate le dimissioni del francese dopo un anno dall'inizio del suo mandato.

Operazione Made in Elkann

La decisione porta in tutto e per tutto la firma del proprietario dell Juventus John Elkann che ha deciso il cambio ai vertici del club quando ha avuto la disponibilità dell’esperto dirigente, storico amico del presidente dell'Inter Beppe Marotta, la sua prima scelta per il ruolo di nuovo CEO.