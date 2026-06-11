Ormai si può dire senza troppi giri di parole: la storia tra l'Inter e Davide Frattesi si chiuderà qui, in questa sessione di mercato. E non sono poche le società che seguono con interesse il centrocampista nerazzurro.

L'ex Sassuolo lascerà Milano dopo tre anni ricchi di successi, soddisfazioni, ma pure delusioni personali. Ci si aspettava un matrimonio più felice, ma non tutto è da buttare. Anzi...