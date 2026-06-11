Tra gli intervistati de La Gazzetta dello Sport in previsione del Mondiale ormai alle porte c'è anche il vice-presidente dell'Inter, Javier Zanetti, la cui Argentina è campione del mondo in carica e proverà a confermare il titolo nella rassegna negli Stati Uniti. Nel corso della chiacchierata con la rosea, la bandiera e dirigente nerazzurro parla di Inter, di Lautaro, di Triplete.

È stata più intensa la felicità vissuta da tifoso a Doha o da capitano a Madrid, per il triplete dell'Inter?

"Anche queste sono situazioni imparagonabili. Posso dire di essere fortunato perché ho vissuto due emozioni impareggiabili".

Lautaro, a proposito di argentini che conosce bene, sembra stare meglio rispetto al Qatar.

"Ne sono certo. Quattro anni fa purtroppo è stato frenato dai problemi alla caviglia ma non dimentico che ha calciato un rigore pesantissimo nella semifinale contro l'Olanda. Si può essere utili in tante maniere".

La stampa argentina chiede spesso al ct Scaloni se sia possibile vedere Lautaro e Julian Alvarez insieme, dando per scontata la presenza fissa di Messi.

"Per me si può fare. Bisogna ragionare sull'equilibrio complessivo della squadra ma se gli attaccanti si sacrificano tutto è possibile. Lauti e Julian poi sono dei combattenti, lottano su ogni pallone. Spero davvero che si possa sfruttare tutta la qualità: un tridente come questo è un'alternativa tattica interessante".