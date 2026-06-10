La nazionale francese è atterrata in serata, negli Stati Uniti, alla vigilia della partita inaugurale del Mondiale tra Messico e Sudafrica. I Bleus, che erano partiti dall'aeroporto di Parigi-Le Bourget nel primo pomeriggio, sono sbarcati all'aeroporto 'Logan' attorno alle 22. Come informa l'Équipe, la comitiva non ha incontrato particolari difficoltà con le formalità di ingresso negli Stati Uniti, riuscendo a raggiungere rapidamente il pullman e il campo base.

A Boston, Mbappé e compagni sono stati accolti in maniera calorosa da un centinaio tra tifosi e curiosi davanti al 'Four Seasons', hotel a cinque stelle dove sperano di soggiornare fino alle semifinali, in caso di qualificazione tra le prime due del Gruppo I.

Nelle prossime ore, la squadra di Didier Deschamps prenderà confidenza con il centro d'allenamento. presso il campus della Bentley, a circa 30 minuti di auto dall'hotel. Dovranno fare i conti con un fuso orario di sei ore e temperature superiori ai 30 gradi, ma avranno tempo di adattarsi visto che l'esordio contro il Senegal è in programma il 16 giugno.