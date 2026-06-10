Matteo Darmian ha davanti a sé due strade dopo il 30 giugno, data di scadenza del suo contratto con l'Inter. Secondo quanto rivelato da Sky Sport, l'ex Manchester United può decidere di proseguire la sua carriera di giocatore, magari in Serie A, visti i sondaggi di Udinese, Sassuolo, Venezia e Monza, oppure intraprendere un altro tipo di carriera, restando sempre in nerazzurro.

Il club di Viale della Liberazione, infatti, gli ha sottoposto l'idea di tenerlo in società, con un ruolo da costruire insieme. La risposta di Darmian, spiegano i colleghi, dovrebbe arrivare la settimana prossima. 

Sezione: Focus / Data: Mer 10 giugno 2026 alle 19:20
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.