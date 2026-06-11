Marco Palestra vale sessanta milioni di euro, nei ragionamenti dell'Atalanta. Come riporta oggi il Corriere della Sera nell'edizione di Bergamo, "l’Inter per giorni si era convinta di poter chiudere l’affare con i Percassi in tempi rapidi. Invece, ha finito per commettere lo stesso errore di un anno fa, quando, forte del sì di Ademola Lookman ad agenti e società. Sessanta milioni, nemmeno 50 bastano più, senza i bonus".

Palestra-Inter, perché l'Atalanta è restia a cedere il giocatore

Secondo il quotidiano, Percassi potrebbe scendere a 54 per "l'amico Marotta", con cui ha chiuso la scorsa estate l'operazione Zalewski, ma non si andrà più in giù di quota 54, al massimo con qualche bonus. Per una serie di motivi. Il primo è che i Percassi vorrebbero tenere il giovane godendoselo in prima squadra, visto che è di proprietà dell'Atalanta da quando aveva 10 anni e che nella passata stagione è stato a Cagliari. Un'altra motivazione è che l'Inter è una diretta concorrente e, come per Lookman e Ederson, la Dea preferisce una soluzione estera. Terzo punto, ci sono alla finestra Newcastle e City con un portafoglio importante. "E l’Inter - chiosa l'articolo - già sta pensando al piano B, lo svizzero Ndoye del Nottingham Forest", giocatore già accostato diverse volte in passato proprio ai nerazzurri.