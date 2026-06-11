Nel reparto arretrato si lavora non soltanto alle entrate, con Solet nel mirino e Ndicka che resta monitorato (ma piace tantissimo in Premier). Come riporta La Gazzetta dello Sport, però, acquistare il giocatore della Roma potrebbe non essere più necessario perché Stefan De Vrij si appresta a rinnovare il contratto di un altro anno, come già ha fatto Henrikh Mkhitaryan. L'olandese sarebbe ovviamente un ricambio molto utile per i centrali e porterebbe a cinque il numero dei difensori centrali, in attesa di concretizzare l'arrivo di Solet.

Darmian tra la proposta dell'Inter per un nuovo incarico e una nuova offerta dal Monza

Non resterà invece in nerazzurro Matteo Darmian, il cui agente Tullio Tinti ieri è stato nella sede nerazzurra sia per parlare della situazione dell'esperto "jolly", sia per quella di Bastoni. A Darmian è stato proposto un incarico in società, nello staff tecnico, da definire. Il giocatore dovrà decidere sul da farsi, considerando che potrebbe anche continuare a giocare e che il Monza è pronto ad ingaggiarlo.

Darmian, 36 anni, aveva espresso qualche settimana fa la volontà di chiudere la carriera nell'Inter, dove ha giocato dal 2020 in poi vincendo, tra gli altri trofei, due Scudetti, svariate coppe e arrivando due volte con la squadra alla finale di Champions League. In nerazzurro ha collezionato 218 presenze in tutte le competizioni con 12 reti all'attivo.