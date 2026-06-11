Ticinonline rilancia la notizia di mercato della Gazzetta dello Sport, secondo cui l’Ajax avrebbe contattato Yann Sommer, portiere che lascerà l'Inter ufficialmente il prossimo 1° luglio, per offrirgli un contratto annuale con opzione di rinnovo per una eventuale seconda stagione. Una proposta - spiegano i colleghi -, che non entusiasma l'ex portiere di Gladbach e Bayern Monaco, in cerca di una soluzione più stabile per legarsi a un top club con un biennale secco. "La trattativa si è in ogni caso appena aperta e, se ci sarà buona volontà da entrambe le parti, potrebbe presto portare alla fumata bianca", si legge.

Come noto, l'Inter ha deciso di far scadere l'accordo con l'estremo difensore svizzero promuovendo al ruolo di titolare Pepo Martinez, al quale - nelle idee dei dirigenti di Viale della Liberazione - affiancare un profilo esperto come Ivan Provedel. Per quest'ultimo, l'Inter ha trovato un'intesa sul contratto (biennale con opzione per il terzo anno a circa 1,5 milioni di euro più bonus a stagione), ma deve ancora accordarsi con la Lazio, con cui c'è una distanza di circa due milioni di euro tra domanda e offerta.