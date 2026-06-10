Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Beppe Bergomi ha risposto a una raffica di domande sul calcio in 60 secondi. Ecco alcune risposte dello Zio a tema Inter:

Chi vincerà lo prossima Serie A?

"Inter".

E la prossima Champions?

"ll Liverpool".

Tra Thuram e Lautaro chi ha più possibilità di vincere il Pallone d'Oro?

"Thuram... No, aspetta, mi sono confuso. Li metto dentro tutti e due, è troppo difficile da dire".

Un giocatore della Juve che vedresti bene per l'Inter?

"Bremer".

Il compagno a cui sei più affezionato?

"Riccardo Ferri".

Chivu resterà all'Inter fino a...?

"Al 2032".