Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Beppe Bergomi ha risposto a una raffica di domande sul calcio in 60 secondi. Ecco alcune risposte dello Zio a tema Inter:

Chi vincerà lo prossima Serie A?
"Inter".

E la prossima Champions?
"ll Liverpool".

Tra Thuram e Lautaro chi ha più possibilità di vincere il Pallone d'Oro?
"Thuram... No, aspetta, mi sono confuso. Li metto dentro tutti e due, è troppo difficile da dire".

Un giocatore della Juve che vedresti bene per l'Inter?
"Bremer".

Il compagno a cui sei più affezionato?
"Riccardo Ferri".

Chivu resterà all'Inter fino a...?
"Al 2032". 

Sezione: Focus / Data: Mer 10 giugno 2026 alle 20:05
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.