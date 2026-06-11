Il lavoro dell'Inter si sposa da Milano... a Madrid. Ma solo per qualche giorno. Come riferiscono i colleghi di Sky Sport, infatti, una parte della dirigenza nerazzurra è attesa nella Capitale spagnola per assistere all'affascinante sfida tra le Legend interiste e le Real Madrid Leyendas nel 'Corazon Classic Match' in programma allo stadio Santiago Bernabeu di Madrid sabato 13 giugno alle 12:00 (QUI TUTTI I DETTAGLI).

Da Javier Zanetti a Esteban Cambiasso, passando per Goran Pandev a Maicon: sono ben 26 gli ex calciatori nerazzurri che scenderanno in campo al Bernabeu per l'amichevole benefica organizzata dai Blancos. La delegazione nerazzurra sarà invece guidata da Francesco Toldo, responsabile del Progetto Legends per il Club. Le Legend nerazzurre torneranno quindi in campo dopo l'esibizione all'Arena Civica di Milano in occasione dell'evento Arena Interista, sfidando una squadra ricca di campioni indimenticabili della storia del Real Madrid.

L'elenco completo dei convocati per la sfida contro il Real Madrid Leyendas:

Portieri Francesco Toldo, Sébastien Frey, Paolo Orlandoni

Difensori Javier Zanetti, Fabio Galante, Lucio, Maicon, Andrea Ranocchia, Danilo D'Ambrosio, Davide Santon

Centrocampisti Fredy Guarin, Emre, Andy Van der Meyde, David Pizarro, Esteban Cambiasso, Borja Valero, Joel Obi, Giorgos Karagounis, Antonio Candreva, Hernanes

Attaccanti Victor Obinna, Giampaolo Pazzini, Goran Pandev, David Suazo, Rodrigo Palacio

Allenatore Giuseppe Bergomi

Sezione: Focus / Data: Gio 11 giugno 2026 alle 18:53
Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
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Stefano Bertocchi
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Stefano Bertocchi
Da sempre a contatto con l’Inter per ‘colpa’ dei dribbling di Ronaldo. Giornalista pubblicista dal 2019, racconta la prima squadra e il mondo nerazzurro con le dita su una tastiera. Non rinuncia alla bellezza di San Siro e al fascino delle trasferte.