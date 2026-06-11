Murat Özbostan, redattore sportivo del quotidiano turco Sabah, ha rivelato i dettagli inediti della sua intervista con il presidente del Galatasaray, Dursun Özbek: "È stata una conversazione sincera e aperta che ha fornito importanti spunti di riflessione su molte questioni. Da quello che ho potuto constatare ieri, la nostra intervista ha suscitato notevole interesse. Naturalmente, c'erano argomenti che incuriosivano tutti: trasferimenti, partenze, il futuro della squadra...", ha affermato il giornalista. Confermando che tra i soggetti della discussione col massimo dirigente del Cimbom c'è stato anche Hakan Calhanoglu.

L'obiettivo è mantenere lo zoccolo duro

Partendo però da un presupposto: "Quest'estate il Galatasaray effettuerà tre, al massimo quattro, acquisti nella finestra di mercato estiva. Perché la dirigenza non vuole sconvolgere il nucleo della squadra, che ha costituito la base dei suoi successi consecutivi". Poi, l'annuncio che non suona come una novità, ma che dettato direttamente dal presidente suona come una sentenza definitiva: il centrocampista dell'Inter non rientra nei piani del Galatasaray. Infine, viene ribadito il legame con il tecnico Okan Buruk: "Siamo arrivati insieme, ce ne andremo insieme".