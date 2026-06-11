A seguito di colloqui con la confederazione africana di calcio (CAF), la UEFA ha deciso di assegnare all'arbitro somalo Omar Artan la direzione della Supercoppa europea 2026, che si disputerà il 12 agosto, a Salisburgo, tra il Paris Saint-Germain, vincitore della Champions League, e l'Aston Villa, vincitore della Europa League.
Artan, internazionale dal 2018, è balzato agli onori delle cronache negli ultimi giorni perché è stato escluso dai Mondiali dopo essere stato respinto all'ingresso negli Stati Uniti, nonostante fosse in possesso di un passaporto diplomatico.
"La decisione di designare Artan come arbitro della Supercoppa UEFA è stata presa nell'ambito del Memorandum d'Intesa (MoU) recentemente firmato tra UEFA e CAF per promuovere la cooperazione in molti settori, tra cui quello arbitrale. UEFA e CAF sono unite da un impegno condiviso per lo sviluppo del calcio a tutti i livelli e per la promozione dei valori fondamentali di unità, uguaglianza e non discriminazione", si legge nella nota pubblicata da Nyon.
"Omar Artan è un arbitro giovane ma già esperto, che si è distinto ai massimi livelli della Confederazione Africana di Calcio. Il calcio è fatto per unire le persone e la UEFA vuole dimostrare il suo rispetto per Omar e per le sue eccezionali capacità arbitrali, che gli sono valse una nomina così prestigiosa. Sono grato al mio amico, il presidente della CAF Patrice Motsepe, per aver sostenuto con entusiasmo la nostra iniziativa", le parole di Aleksander Čeferin, presidente della UEFA.
"Omar Artan ha reso estremamente orgogliosi la Somalia e l'intero continente africano. Il premio di Arbitro dell'Anno CAF 2025 e la sua nomina ad arbitro della Coppa del Mondo FIFA 2026 sono un riconoscimento delle sue capacità arbitrali di livello mondiale e del rispetto internazionale di cui gode - ha spiegato Patrice Motsepe, presidente della CAF -. Sono molto grato al mio amico Aleksander Čeferin per aver permesso a Omar Artan di arbitrare la partita della Supercoppa UEFA 2026. Questo è un grande onore per Omar Artan e per gli arbitri africani, ed è anche un eccellente esempio di come il calcio possa unire e aggregare persone provenienti dall'Africa, dall'Europa e da tutto il mondo".
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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