L'Inter si rinnova e... rinnova. Oltre ai giocatori che si uniranno alla rosa nerazzurra in questa sessione estiva di mercato, in Viale della Liberazione si stanno occupando, con meno ansia, anche della protezione del proprio patrimonio, tradotto: prolungamento dei contratti attuali, per accontentare le richieste di alcuni calciatori e legarli al club oltre l'attuale scadenza. Ad oggi le discussioni aperte sono numerose e tutte con grandi possibilità di arrivare al gradito nero su bianco, perché oltre alla volontà del club c'è anche la disponibilità dei diretti interessati a proseguire la propria avventura in nerazzurro. Più o meno, insomma.
BASTONI 2031
Ieri nella sede dell'Inter si è presentato Tullio Tinti, accompagnato da Manuel Montipò. Una visita in cui ovviamente si è parlato anche del futuro di Alessandro Bastoni, sedotto e abbandonato dal Barcellona e oggi più che mai legato ai colori nerazzurri. Lo stesso agente l'ha confermato ai giornalisti presenti sul posto: "Bastoni interessa a tutte le grandi, il problema non è quello. Ma lui è felice dov'è, poi nella vita non si sa mai ma lui è supercontento all'Inter. È la sua casa". E nella sua casa, almeno nelle idee della società, rimarrà fino al 2031, anno di scadenza del nuovo contratto, con cifre leggermente superiori a quelle attuali. Non c'è fretta, l'attuale scadenza nel 2028 e il pericolo Barça scampato permettono alle parti di parlarne con calma e serenità.
BISSECK 2031
Capitolo Yann Bisseck. Sempre ieri, toccata e fuga di Giovanni Branchini, suo nuovo agente, per parlare con la dirigenza nerazzurra in sede. Al di là dell'interesse del Bayern Monaco, che ancora non ha in mente di farsi avanti con un'offerta davvero importante (più verso i 50 milioni che i 40, nelle idee interista), è in ballo la firma sul nuovo contratto con l'Inter fino al 2031, che dovrebbe portare il suo stipendio, visto lo status attuale, a 3-3,5 milioni più bonus a stagione. Cifra corretta vista la crescita esponenziale del difensore di Colonia.
MKHITARYAN 2027
Nulla di nuovo sotto il sole, in questo caso manca davvero solo la firma sul rinnovo annuale di Henrikh Mkitaryan, che ha deciso di continuare a giocare un'altra stagione accettando l'offerta al ribasso del club di Viale della Liberazione. L'armeno andrà a guadagnare 2,2 milioni più premi a stagione, nei prossimi giorni l'accordo verrà chiuso con il nero su bianco.
ESPOSITO 2031
Non c'è fretta e se ne parlerà con calma, ma anche Pio Esposito è atteso entro la fine del 2026 per legarsi ulteriormente all'Inter. Nessuna sorpresa, a più riprese l'agente Mario Giuffredi ha ribadito la volontà ambo i lati di proseguire a lungo il sodalizio a prescindere dal crescente interesse dall'estero per il centravanti classe 2005. Ovviamente Esposito beneficerà di un sostanzioso ritocco verso l'alto dell'ingaggio. Bisognerà ancora parlarne, ma il range dovrebbe essere tra i 3 e i 4 milioni di euro a stagione, fino al 2031. Perché l'Inter crede fortemente in lui e vuole dimostrarglielo tangibilmente. Il tacolo delle trattative deve essere ancora aperto, ma non sarà un problema.
CARLOS AUGUSTO 2031
Il caso più spinoso riguarda Carlos Augusto. Per il brasiliano è già pronto il prolungamento fino al 2030, con stipendio da 3,3 milioni più bonus a stagione. Basterebbe solo firmarlo. Il brasiliano oggi è propenso a farlo, ma i sondaggi da parte della Juventus e della Roma, oltre alle attenzioni rivoltegli dall'Atletico Madrid, lo invitano a prendere tempo per capire se possa esserci un futuro alternativo all'Inter, dove non è una prima opzione. I nerazzurri vogliono blindarlo, ma in caso di richiesta esplicita non gli sbarrerebbero la strada.
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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