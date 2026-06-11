Neanche il tempo di sondare il terreno per Arthur Atta, che l'Atalanta prova a mettere la freccia e superare l'Inter nella presunta corsa al francese. Ne parla oggi Il Messaggero Veneto, secondo cui i bergamaschi ieri avrebbero alzato la cornetta per chiamare l'Udinese e informarsi sul giocatore 23enne. Sarebbe, nelle intenzioni del club orobico, un bel regalo per il nuovo allenatore Maurizio Sarri, che ha già chiesto alla dirigenza due mzzali di qualità per arricchire il suo 4-3-3. E tra i nomi propostigli da Cristiano Giuntoli, l'ex allenatore della Lazio avrebbe già approvato l'eventuale arrivo di Atta, reduce da una stagione da 5 gol e 4 assist e ideale per le idee tattiche del tecnico toscano.

Il direttore sportivo ha sondato il terreno informandosi sul prezzo, ottenendo come risposta 40 milioni di euro come base di partenza, cifra facilmente raggiungibile dall'Atalanta dopo la remunerativa cessione di Ederson al Manchester United, pur se la strategie inviterebbe a diversificare gli investimenti in entrata. Dopo tutto la cifra chiesta dall'Udinese è la stessa fatta al diesse Giovanni Manna in occasione di Napoli-Udinese, chiusura dello scorso campionato. Anche perché la famiglia Pozzo sa benissimo che dalla Premier League non si farebbero troppi problemi a pagarla per un giocatore come Atta e, in tal senso, oltre a un interesse del Galatasaray si registra già quello del Newcastle. Per l'Inter, giusto sottolinearlo, il classe 2003 di Metz potrebbe essere un'alternativa a Curtis Jones, qualora non venisse trovata la quadra con il Liverpool.