In concomitanza con l'inizio dei Mondiali, la Staatsloterij, azienda di stato neerlandese dei giochi e delle scommesse, ha lanciato la sua campagna per l'estrazione del prossimo primo luglio della lotteria Droomsalaristrekking. Quest'anno, il commissario tecnico della nazionale Ronald Koeman e il nazionale olandese Denzel Dumfries prestano il loro volto come testimonial. La campagna ha come claim, anche quest'anno, "30 anni di congedo sabbatico". Con questa campagna, la Staatsloterij promuove il primo premio di 10.000 euro netti al mese per trent'anni. Secondo la lotteria, questo premio offre ai vincitori l'opportunità di lavorare meno e dedicare più tempo alle proprie ambizioni personali, agli hobby e ad altre attività.

Uno sponsor storico per gli Oranje

La scelta di un tema calcistico, con il commissario tecnico della nazionale Ronald Koeman e il terzino destro Denzel Dumfries in primo piano, è legata ai Mondiali del 2026. La campagna fa riferimento alla consolidata collaborazione tra Staatsloterij e la Federcalcio dei Paesi Bassi. Questa volta, il protagonista dello spot è il giardiniere Theo, mentre nelle campagne precedenti il ​​ruolo principale era ricoperto dal personaggio di Arie.