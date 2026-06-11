L'Inter blinda la difesa. Oltre a lavorare sull'arrivo di Oumar Solet dall'Udinese, per il quale c'è stato un incontro due giorni fa tra Ausilio e Nani, la dirigenza ha incontrato ieri Tullio Tinti e Giovanni Branchini, agenti rispettivamente di Alessandro Bastoni e Yann Bisseck. La volontà è trattanere entrambi e magari anche discutere di eventuali prolungamenti, come riporta oggi La Gazzetta dello Sport.

Bastoni-Inter, ipotesi di rinnovo

Per quel che riguarda l'azzurro, infatti, "alla luce della scadenza 2028, le parti potrebbero presto rivedersi per discutere un'ipotesi di rinnovo. Determinante, nel ricreare condizioni salubri, è stato l'intervento di Cristian Chivu, che considera Bastoni "uno dei più forti difensori del mondo". Ma anche Bisseck, che ha estimatori sparsi per l'Europa, dovrebbe rimanere. La tentazione di incamerare liquidi da una cessione esisteva, è vero. Però non era così forte".

Bisseck è felice all'Inter: la posizione dell'agente

"Branchini pochi giorni fa aveva affermato di non essere a conoscenza di alcuna offerta del Bayern - si legge ancora - e ha ribadito che "Yann è felice all'Inter". E l'incontro di ieri in sede ha rafforzato il desiderio di andare avanti. Non solo: l'Inter ha mosso i primi passi per offrire anche a lui il rinnovo nonostante il contratto già lungo (2029). L'idea è di respingere i corteggiatori e anzi impostare un programma a lungo termine, per premiare una delle grandi rivelazioni della stagione appena conclusa".