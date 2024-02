Simone Inzaghi si presenta sereno ai microfoni di DAZN dopo il 4-0 alla Salernitana: "Era importante approcciare bene la gara, i ragazzi sono stati bravissimi perché la Salernitana negli ultimi minuti delle ultime partite era stata pericolosa e sapevamo che dovevamo fare una partita seria, vogliosa, e lo abbiamo fatto. Potevamo segnar subito ma i ragazzi non hanno mollato e hanno tenuto alta l'attenzione per 90 minuti".

Grande voglia da parte di tutti ma anche serenità anche da parte di chi non entra. Cosa può andare storto?

"Abbiamo fatto un ottimo percorso tenendo un grande ritmo ma ci sono due squadre che stanno facendo altrettanto bene, sarà un percorso lunghissimo e dobbiamo tenere sempre alta l'attenzione sapendo che arrivano partite ravvicinate, dobbiamo essere bravi a reagire alle difficoltà che si presenteranno".

Perché pochi cambi in questa partita?

"Rispetto a Roma ho cambiato poco, potevamo fare di più ma avevamo avuto sei giorni per recuperre, i ragazzi avevano fatto bene le ultime sedute e avevo l'imbarazzo della scelta. Ho optato per questi cambi ma non sarebbe stato un problema cambiarne di più. Arriveranno partite ravvicinate e dobbiamo essere bravi a mantenere sempre alta l'attenzione".

E' l'Inter più bella di Inzaghi?

"Stiamo giocando molto bene ma è difficile, i riassunti bisogna farli a fine stagione. Il primo anno lo abbiamo fatto in un certo modo, con obiettivo quarto posto. Il secondo anno eravamo quelli delle dodici sconfitte e abbiamo vinto due trofei e fatto una finale di Champions. Stiamo avendo un ottimo percorso, abbiamo vinto un trofeo, non dobbiamo fermarci neanche quando troveremo le prime insidie".

Una rivalsa anche familiare?

"La Salernitana ha fatto il suo percorso, mio faratello ha già risposto, avevamo bisogno di proseguire nel nostro percorso. Liverani è stato un grande compagno e sono contento di averlo ritrovato".

Ora ritroverà anche Simeone all'Atletico.

"Un'ottima squadra che ha perso le ultime due partite, le ho viste ma ha fatto 25-28 tiri in porta. Una squadra fisica, esperta, con qualità, giocatori straordinari allenati da un ottimo tecnico, un grande compagno di squadra che ricordo con piacere. Ci sfideremo in un ottavo difficile e cercheremo di fare del nostro meglio".