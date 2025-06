La gioia di Salvatore Esposito per quanto stanno facendo con la maglia dell'Inter i suoi fratelli, Pio e Sebastiano, in questi giorni al Mondiale per Club, non si può esprimere a parole: "Sono cose che non potete capire, non si possono spiegare", ha scritto su Instagram il centrocamposta dello Spezia dopo Inter-River, gara in cui il fratello più piccolo ha trovato il suo primo gol con la prima squadra nerazzurra.

"L’hai fatto davvero, l’avete fatto davvero , li voi due in America insieme … e noi eravamo qui al Cicerone (rione di Castellammare di Stabia, ndr) e abbiamo visto quella bestia con la numero 94 esultare per la prima volta con quella maglia con cui siete cresciuti e siete diventati uomini. Tutto questo era inimmaginabile! Ora arriva la salita e noi saremo lì dietro a spingervi! Grazie per le emozioni che ci regalate, grazie per le persone che siete! Vi amo", ha aggiunto il più grande degli Esposito.