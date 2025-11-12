I tifosi dell'Inter hanno deciso: è Hakan Calhanoglu il Player of the Month Betsson del mese di ottobre. I fan nerazzurri hanno eletto il regista turco come miglior giocatore interista dell'ultimo mese. Decisive le prestazioni da top player in mezzo al campo, con una regia sempre più brillante, e i numeri che racchiudono gol e assist.

Nel mese di ottobre Calha ha infatti messo a segno quattro reti (contro l'Union SG in Champions League e contro Napoli e Fiorentina, dove è arrivata una doppietta, in campionato), ai quali si aggiunge l'assist al bacio per la perla di Zielinski al Bentegodi contro il Verona.