Per la finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Inter sono rimasti a disposizione solo tagliandi da 5.900 euro (Event box) o 6.900 euro (Prestige), i cosiddetti. Quelli da 70, 180, 650 e 950 euro sono tutti esauriti, come riporta l'edizione online di Gazzetta dello Sport.

Le richieste complessive sono state oltre 300mila e per chi vuole per forza vedere la partita dal vivo non resta che affidarsi ai canali terzi, operazione però molto rischiosa e pratica che la Uefa sta combattendo (anche attraverso un recente comunicato) per evitare il bagarinaggio. Vietati i cambi di nominativo e accesso consentito solo con il device con cui è stata scaricata l'app Uefa per acquistare il tagliando.

Il costo dei biglietti è ovviamente schizzato alle stelle. Quelli di categoria 3 in vendita a 180 euro sono già arrivati a 3mila nel settore dei tifosi del PSG e a 4.300 per quelli nel settore nerazzurro.