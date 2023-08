Particolarmente critica oggi la Gazzetta dello Sport sulla gestione del mercato in attacco da parte dell'Inter. "Si possono fare i riferimenti più banali del mondo: l’usato sicuro, l’arrivederci al posto dell’addio, le minestre riscaldate. E avanti così, volendo probabilmente anche all’infinito. Certamente l’Inter ha scelto di non sorprendere e di non sorprendersi, sul mercato degli attaccanti - si legge -. Arnautovic e Sanchez sono due ritorni ad Appiano. Niente da scoprire, nel bene e nel male. Difficile che Simone Inzaghi non sappia alla perfezione cosa possono dare e cosa no alla sua Inter sia l’austriaco sia il cileno. Magari qualche interrogativo in più può porselo su Thuram, per certi versi lui sì da valutare a fondo in termini di potenziale tecnico".

"Dieci milioni complessivi per sostituire Lukaku, Dzeko e Correa. L’Inter ha fatto evidentemente i conti con il portafoglio, per costruire il proprio attacco. E il voltafaccia di Lukaku ha costretto il club di Zhang a un cambio di strategia - spiega la rosea -. Con un grosso punto interrogativo legato alla carta d’identità dei due nuovi arrivi: entrambi sulla via dei 35 anni, con loro l’Inter si è allontanata dal principio che aveva indirizzato buona parte del mercato, ovvero quello del ringiovanimento della rosa". Per la Gazzetta, insomma, giocatori buoni oggi, ma non domani. E "certamente non serviranno a finanziare il mercato che verrà, quello dell’estate 2024".

Poi la domanda delle domande: "Perché la società nerazzurra, dopo aver stanziato 35-40 milioni per l’affare Lukaku, ha poi via via ridotto quel budget per rinforzare il reparto offensivo? Su Morata si è deciso di non andare oltre quota 16 milioni, su Scamacca ci si è fermati a 25. Niente da fare, la scelta è poi caduta su Arnautovic. La risposta dell’Inter è in un mercato che, per quella fascia di prezzo, non ha offerto molto. Balogun, prima inseguito e poi abbandonato, sta andando al Monaco per 48 milioni di euro. Ecco perché l’arrivo di Arnautovic, per un quarto di quanto stanziato per Lukaku, e l’idea di dirottare i soldi sull’acquisto di un difensore (della questione Pavard parliamo nel pezzo a fianco)". Il campo darà le risposte.

