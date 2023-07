Sul fronte André Onana inizia a muoversi qualcosa di ufficiale. È infatti arrivata questa mattina la prima offerta del Manchester United per l'estremo difensore nerazzurro: 40 milioni + 5 di bonus. L’Inter continua a chiedere 60 milioni, ma la sensazione è che l’affare possa andare in porto per un totale di 50 milioni.

Per adesso l’entourage del giocatore non ha ricevuto alcuna proposta ufficiale, ma da questo punto di vista, date le casse dei Red Devils, nessuno pensa possano esserci problemi. Nei prossimi giorni potrebbe quindi esserci l’accelerata decisiva (con i nerazzurri pronti a investire parte del ricavato sul ritorno di Romelu Lukaku e sull'acquisto di un nuovo portiere).