Diego Simeone è uno dei nomi che l'Inter sta valutando per prendere eventualmente il posto di Simone Inzaghi. Ne scrive oggi As in Spagna. Le voci su un possibile ritorno a Milano del "Cholo" negli anni scorsi si sono affievolite, ma sono rimaste costanti, come si legge sul quotidiano.

L'allenatore ha mandato in passato dei messaggi, dicendo che "tutti sanno che prima o poi tornerò ad allenare l'Inter, non c'è alcuna notizia o novità". Oggi c'è l'incontro decisivo tra Inzaghi e la dirigenza e un addio non è da scartare, anche se il management preferirebbe andare avanti con l'attuale tecnico. Si deve però pensare alle alternative e Simeone è un pensiero costante, uno di quelli che possono dare speranza ai tifosi dopo una stagione senza titoli.

Resta però complicatissimo far sì che il matrimonio possa concretizzarsi questa estate, visto che Simeone ha un contratto fino al 2027 e sta pianificando la stagione con l'Atletico Madrid.