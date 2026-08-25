L'esordio stagionale in Serie A di Pio Esposito è stato, per certi versi, impressionante. Contro il Monza l'attaccante classe 2005 ha dominato, trovando anche un magnifico gol di tacco. A TMW Radio, ha detto la sua su Esposito anche Zibi Boniek: "Per come si gioca in Italia, dove ci sono molti uno contro uno, duelli, dove bisogna sfruttare altezza e peso, è un giocatore che può fare molto bene. E' un giocatore che può fare gol da un momento all'altro".

Boniek: "Più va avanti e più sarà forte"

Ancora su Esposito, Boniek ha continuato: "Non seguo tutte le partite, ma già l'anno scorso ha fatto vedere in certi momenti che può fare molto bene. Più si va avanti e più sarà forte. E' un giocatore buono, buono, buono".

Poi, Boniek ha parlato più in generale della Serie A: "La Roma ha giocato bene, ma di fronte aveva una squadra nuova. Credo che l'Inter rimanga superiore a tutti, poi la Roma è con le altre in seconda fila".