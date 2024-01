Tra le leggende del calcio italiano che domani assisteranno alla finale di Supercoppa tra Inter e Napoli c'è anche Alessandro Del Piero, che intervistato da Sport Mediaset prova a leggere le chiavi del match: "Che partita dobbiamo aspettarci? Una finale. E in finale tutto quello che è successo prima può essere confermato o no da entrambe le parti. Vedremo se ci sarà la stanchezza, di sicuro ci saranno fame e voglia di vincere. In una finale può accadere di tutto".

L'Inter ha qualche punto debole?

"Da un po' di tempo è la squadra che sta facendo meglio, che dà segni di costanza, continuità e qualità. Una squadra capace di essere pericolosa con tutte le sue armi, ha giocatori di grande qualità e un tecnico molto bravo. Sta facendo le cose in grande, apparentemente al momento di difetti ne ha pochi se non nessuno".

Chi può risultare decisivo per le due squadre?

"Viene sempre da indicare i giocatori emblematici, ma entrambe, pensando all'anno scorso ma anche a quest'anno, hanno fatto la differenza con la collettività. Nella collettività vengono fuori le stelle che possono decidere la partita, non solo coi gol ma con la presenza in campo, la personalità e la convinzione che trasmetti ai compagni".

Cosa non deve fare il Napoli contro questa Inter?

"Perdere... Le finali sono così: le prepari, sei convinto, poi magari al primo minuto arriva un episodio che cambia tutto. Devi essere pronto a tutto. Vedremo come andrà, sarà una bella partita".

