Pur scommettendo che l'utenza nerazzurra avrebbe in animo ben altri epiteti da riversare sulle cosiddette squadre arbitrali (da martedì sera pure su quelle 'foreste'...), ora - non bastasse più quella categoria a farle ingrossare il dossier delle imprecazioni e dei retropensieri affini - ci si metterebbero in mezzo anche certe recensioni giornalistiche. Oddio, non che questa sia una novità alle latitudini nerazzurre. Resoconti, si diceva, a dir poco superficiali o, peggio, omissivi. Con giusto l'asso di coppe - e chi sennò - a fungere da insospettabile cartina al tornasole. "Per un punto Martìn perse la capa" recita il monito che da quella evocata carta da gioco si ritroverebbe catapultato nell'apertura di almeno 1 dei 3 quotidiani sportivi di mercoledì 10. Si prenda dunque Tuttosport, of course! Per il quale la questione sgorgherebbe naturale (ché il tormentone "la domanda nasce spontanea" avrebbe anche stufato...): può un solo punto di differenza (13 contro 12) essere foriero di cotanta narrazione distorta tra la classifica in Champions, rispettivamente, di Atalanta ed Inter? Pare proprio di sì. Nel sommario dedicato ai nerazzurri di Bergamo vi si leggeva infatti: "La qualificazione diretta è ad un passo". In quello a fianco - sui nerazzurri milanesi, sotto di 1 solo punto - spiccava invece questo passaggio: "Ira nerazzurra: il 2o ko di fila in Champions rischia di allontanare gli ottavi". Ora, a parte che quelli di Torino hanno 'preferito' completare il sommario dell'Inter con la notizia degli infortuni di Acerbi e Calhanoglu: meglio sarebbe stato se avessero associato l'aggettivo "diretti" al sostantivo "ottavi". Ma, con tutta evidenza, sguazzare nell'altrui malasorte rende di più ai fini del sollazzo ventrale del tifoso 'autoctono', anziché essere magari più precisi nel dare una notizia, di fatto, monca...
Stessa manfrina comparativa, a parole, udita anche su Sky martedì sera (tramite il canale 26, Cielo) e mercoledì sul TG pomeridiano di Sportmediaset. Ove Massimo Callegari aveva argomentato sui nerazzurri milanesi in termini di "una qualificazione diretta in dubbio", nonché di un Borussia-Inter che potrebbe rivelarsi "un molto probabile spareggio per evitare i playoff". Perdinci, ma anche "per Diana" (come soleva dire il grande Totó): tutto corretto. Se però il giornalista, prossimamente, riuscisse ad evitare quell'approccio 'ridens' alle tematiche nerazzurre risulterebbe senz'altro meno 'fastidioso' agli occhi del popolo telespettatore interista. Non è questione di suscettibilità tifosa e nemmeno un accatto di 'smancerie'. Non foss'altro perché sarebbe allora fin troppo facile dedurre - da certe facce malmostose in studio - l'esito delle partite del Milan o della Juve... Sobrietà... questa sconosciuta!
Per non dire poi di un'emerita castroneria: quel "Chivu quinto" sparato in prima pagina sempre sul Corsport di mercoledì. Come abbiano fatto quelli del Real Madrid - con gli stessi punti dei nerazzurri (12), ma con 1 gara ancora da disputare (5 anziché 6) - ad essere dietro all'Inter, lo sapevano solo i titolisti di Zazzaroni. Che si erano basati unicamente sulla differenza reti generale che vedeva, in effetti, i milanesi sopravanzare i madrileni (+8 contro +7). Peraltro imitati - peccando anche loro di superficialità - da altri siti e TV tra cui la stessa Mediaset.
Costerà così tanta fatica aggiornare razionalmente la graduatoria della Champions per quanto, martedì, fosse ancora provvisoria?
Beh, dài: nelle aperture di ieri, giovedì - in un off-topic nerazzurro - ha portato almeno un po' di conforto all'attento lettore l'identità di vedute (si fa per dire!) riscontrata tra Tuttosport e Corsport su chi avrebbe innescato la miccia in Juve-Pafos. "Ancora una volta è però YILDIZ ad accendere la luce in un gioco deludente" hanno titolato, sicuri, nel sommario del quotidiano torinese. Di tutt'altro avviso i compari capitolini del Corsport che, nell'occhiello del loro principale titolo di apertura, hanno argomentato, invece, come segue: "CONCEICAO entra e cambia marcia ai bianconeri (...)". Pazienza per le difformità sui rumors di calciomercato (vedi Zirkzee), ma almeno l'univocità sul 'tedoforo' di turno dovrebbe essere garantita. Siamo in periodo di Olimpiadi invernali: e che c***o!!!
Sarà mica allora la 'new edition' del pluralismo in salsa bianconera?
Orlando Pan
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
Altre notizie - Calci & Parole
Altre notizie
- 18:10 GdS - Genoa-Inter, doppio intreccio di mercato. Da obiettivi a rivali: Frendrup e Norton-Cuffy visionati da vicino. Lo scenario
- 17:57 Per un punto Martìn perse la capa!
- 17:43 Tardelli critico: "Inter, contro il Liverpool ko immeritato con un rigore inesistente". Poi l'attacco all'arbitro Zwayer
- 17:29 Da Inter-Cagliari Primavera alla 'Messi Cup': il programma del Settore giovanile fino a martedì
- 17:15 Genoa, media gol cresciuta in maniera esponenziale tra Vieira e De Rossi: il dato
- 17:01 Genoa-Inter, DAZN o Sky? Dove vedere il match del Ferraris in TV
- 16:47 Serie A, Allegri è il 'Coach of The Month' di novembre. De Siervo: "Il suo Milan ha mentalità vincente"
- 16:33 Simonelli: "Tetto a prezzo biglietti del settore ospiti, anche Inter e Juve si sono associate alla proposta del Milan"
- 16:19 Qui Genoa - Allenamento sotto gli occhi della dirigenza: De Rossi ritrova Frendrup e Gronbaek per l'Inter
- 16:05 Zielinski, il capolavoro balistico di Verona vale un altro premio: è suo l'eFootball Goal of the month
- 15:51 Youth League, l'Inter Primavera pesca il Colonia ai sedicesimi di finale: si giocherà in gara secca in Germania
- 15:37 Carnevali allontana i rumors: "Inter su Muharemović? Nessuna trattativa. Non ce ne sono tanti così in quel ruolo"
- 15:23 L'Inter punta il mirino su Giovane, Zanzi (pres. Hellas) dribbla: "Via a gennaio? C'è tempo per pensare al mercato"
- 15:09 Grosso ricorda l'esperienza all'Inter: "Stress bello alto dopo il Mondiale. Scudetto con tanti punti, in Champions eliminazione rocambolesca"
- 14:54 Campedelli: "Ho smesso di seguire l'Inter, ha perso la magia da quando non c'è più Moratti"
- 14:40 Inter Christmas Party 2025, il racconto della serata andata in scena ieri al 'Talent Garden Calabiana'
- 14:25 Inter-Liverpool, premiato l'impatto di Zielinski. Alle sue spalle c'è Akanji
- 14:10 Genoa, De Rossi: "Se non sei perfetto l'Inter rischia di umiliarti, Chivu merita successo. Ostigard non convocato"
- 13:55 Albertini, ex sindaco di Milano: "San Siro? Non c'è alcun monumento culturale da salvaguardare. Obsolescenza inarrestabile"
- 13:40 Il Secolo XIX - Genoa-Inter, atmosfera calda al Ferraris: già superati i 30mila spettatori
- 13:25 Slot: "Salah out con l'Inter, decisione mia. Ekitike e Isak? Lautaro e Thuram sono più abituati a giocare insieme"
- 13:10 L'Inter presenta ONE RHYTHM: al Soundstorm Festival di Riyadh svelata la maglia della Supercoppa 2025
- 12:56 Bastoni e i ricordi legati all'album Panini: "La mia baby sitter mi interrogava, sapevo tutto fino alla Serie B"
- 12:42 Ranking Uefa per club, Inter sempre terza ma il Bayern si allontana. Juve e Milan lontanissime
- 12:28 Ventola: "Il Liverpool mi ha deluso, ai punti meritava di vincere l'Inter. Vedo Thuram strano"
- 12:14 Qui Genoa - De Rossi ha dato il cambio di marcia. E recupera due pedine per l'Inter
- 12:00 Verso GENOA-INTER, possibili CAMBI per CHIVU. Ma FRATTESI non c'è: il FUTURO e la pista... JUVE!
- 11:45 TS - Acerbi fuori un mese? L'anno scorso fu molto di più. Tempi più brevi per Calhanoglu e Darmian: le previsioni
- 11:30 Borghi: "Zwayer non è un grande arbitro. Si può discutere sui cambi di Chivu ma Inter-Liverpool doveva finire pari"
- 11:16 Ancora Capello: "Guai a scegliere tra campionato e Champions! Conte? In Europa fatica perché..."
- 11:02 Milan, Modric: "Tutto sta andando come volevo. Scudetto? È dura, ma..."
- 10:48 CdS - Anche Chivu alle prese con il problema infortuni: ci sono soluzioni pronte
- 10:34 Corsera - La strategia dell'Inter per il dopo Sommer: tre nomi sul taccuino per la successione dello svizzero
- 10:20 TS - L'Inter ha un problema nei finali di gara: i dati parlano chiaro. Ed era così anche l'anno scorso
- 10:06 TS - Dumfries, cambio d'agente e lo spettro della clausola: l'Inter non si strappa le vesti, ecco perché
- 09:52 Caressa dopo il rigore su Wirtz: "Basta premiare i simulatori. Ecco perché il VAR tende a intervenire troppo"
- 09:38 TS - L'Inter punta su Gila: i costi dell'operazione. E c'è un sogno per il centrocampo
- 09:24 TS - Frattesi-Juve, primo approccio. L'Inter continua a sparare alto: il punto
- 09:10 GdS - Scudetto più Champions: la "grande illusione interista" dell'anno scorso ha insegnato una cosa
- 08:56 GdS - Verso il Genoa: ancora dubbi per Chivu. La probabile formazione
- 08:42 GdS - Acerbi out fino a metà gennaio: sboccia definitivamente l'Inter di Bisseck e Akanji
- 08:28 GdS - Calhanoglu non preoccupa: l'obiettivo è riaverlo per il Bologna in Supercoppa
- 08:14 Lautaro: "Monaco cancellata, ora cresciamo con Chivu. E non scelgo tra scudetto e Champions. Sul mio futuro..."
- 08:00 Capello: "Inter sfortunata nelle ultime due di Champions, ma credo tanto nella squadra. Chivu mi dà fiducia"
- 00:00 Niente alibi, ma non si può ignorare l'evidenza
- 23:54 Bergomi: "Turnover fondamentale per arrivare in fondo. L'Inter col Liverpool mi ha sorpreso. Poi sul tocco di Van Dijk..."
- 23:35 Rampulla: "Bastoni sa di aver fatto una stupidaggine, anche se non era rigore"
- 23:20 La rivelazione di Petrachi: "Avevo preso Lautaro al Torino per 7 milioni, ma poi è saltato per le commissioni"
- 23:06 Doppiette di Ferguson e Bernardeschi, la Roma e il Bologna fanno festa: i risultati di Europa e Conference League
- 22:52 Marotta non si nasconde più: critico con gli arbitri e con le ‘sviolinate di calcio-spettacolo’. E su Chivu solo stima
- 22:38 Bastoni regista aggiunto: in Serie A solo Di Lorenzo più coinvolto dell'interista
- 22:23 L'onestà di Mac Allister sull'episodio Bastoni-Wirtz: "Per me una trattenuta del genere non è da calcio di rigore"
- 22:08 Marotta: "Rinnovo di Carlos Augusto? Gratificheremo chi se lo merita. Con Chivu abbiamo solo avuto coraggio"
- 21:53 Inter Women, Magull: "Sappiamo quanto conta un derby in Italia, in campo per vincere"
- 21:39 Adani: "Dare il rigore di Inter-Liverpool è da stupidi. La sceneggiata di Wirtz porta l'arbitro al VAR per fregarlo"
- 21:25 Inter, visita speciale ad Appiano: Tronchetti Provera consegna il Calendario Pirelli 2026
- 21:10 Inter, nessun pari fino alla 15esima giornata per la seconda volta nella storia. In trasferta è caccia a un primato
- 20:56 videoInter Christmas Party 2025, l'arrivo dei nerazzurri: Thuram senza treccine ma in pieno stile Tikus
- 20:40 La Fiorentina sorride: Kean e Gudmundsson regalano la prima vittoria a Vanoli. I risultati di Europa e Conference League
- 20:26 GdS - Dumfries, doppio rebus tra infortunio e futuro: tempi più lunghi. E il cambio di agente apre nuovi scenari
- 20:12 De Laurentiis: "Mourinho la sa lunga. Il primo scudetto sofferto e scontato, l'anno scorso abbiamo goduto di più"
- 19:58 Marotta: "Col Liverpool ko immeritato. Ingenuità ed errori favorevoli agli altri, saremo più furbi. Sul mercato..."
- 19:43 L'Inter domina nel gioco e nei gol: i numeri parlano chiaro. E sui corner solo due squadre in Europa son più letali
- 19:28 Fiorentina, Vanoli: "Dzeko leader carismatico oltre che grande giocatore. Merita di essere capitano"
- 19:13 videoLautaro premiato ai Gazzetta Sports Awards: "Abbiamo riportato l'Inter dove merita di stare, Chivu ci sta dando tanta energia"
- 19:00 Rivivi la diretta! "IO GIRO L'ITALIA PER TE", ospite INTER CLUB VALLE SCRIVIA. Le ultime verso GENOA-INTER
- 18:45 Morata, l'infortunio contro l'Inter costa caro. Il bollettino medico del Como: "Lesione di alto grado all'adduttore"
- 18:30 Dimarco al top in Serie A per occasioni create e assist. Dal 2004/05 ad oggi condivide un record solo con Maicon
- 18:15 Dal Canto: "Inter, più sconfitte del previsto. Ma dopo aver cambiato allenatore è normale"
- 18:00 Abodi: "No a Milan-Como a Perth? Va bene così, c'erano dei dubbi già prima". Poi una battuta sulla A in chiaro