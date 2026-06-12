Nella seconda partita dei Mondiali di calcio in corso di svolgimento negli Stati Uniti, la Corea del Sud rimonta e batte 2-1 la Repubblica Ceca e si assicura i primi tre punti nella classifica del girone A.

Corea del Sud-Repubblica Ceca finisce 2-1: succede tutto nel secondo tempo

Dopo un primo tempo concluso a reti bianche, i cechi sono passati in vantaggio grazie al centro al 59' di Ladislav Krejci, ma hanno poi subito il pareggio di Hwang In-beom al 67' e quindi il definitivo sorpasso ad opera di Oh Hyeon-gyu all'80. In generale le statistiche mostrano come i coreani abbiano meritato largamente il successo: 15 tiri totali a 8 e 7 tiri nello specchio a 4, con un possesso palla del 62% e una precisione nei passaggi dell'87%, a fronte del 70% degli avversari.

Vince la Corea del Sud, la situazione in classifica nel gruppo A

La vittoria consente quindi alla Corea del Sud di affiancarsi al Messico che nella prima partita della rassegna intercontinentale ha battuto 2-0 il Sudafrica grazie alle reti firmate da Quinones e Raul Jimenez, partita condizionata da due espulsioni tra i sudafricani (Sithole e Zwane) e una per i messicani (Montes).