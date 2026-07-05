Intercettato dall'emittente neerandese ESPN, Stefan de Vrij spiega quali sono stati i motivi che lo hanno portato ad accettare l'offerta del Panathinaikos, salutando così l'Inter dopo otto stagioni: "Il mio contratto era in scadenza e volevo tornare a essere un giocatore importante da qualche parte. Purtroppo, l'anno scorso non ho giocato molto all'Inter. Poi ho scoperto questo bellissimo club storico che non vince trofei da molto tempo. Stanno lavorando a un progetto molto valido e hanno imboccato la strada giusta con un nuovo consiglio di amministrazione e un nuovo allenatore giovane e moderno. La cosa mi ha attratto. E poi ero in vacanza ad Atene, un posto fantastico. Se quella vacanza ha avuto un ruolo? Sì, diciamo che è stata una coincidenza".

De Vrij e l'assenza ai Mondiali: "Dura non esserci"

Prima di trasferirsi in Italia, De Vrij si affermò a Rotterdam, dove disputò 154 partite con il Feyenoord. Un suo ritorno al De Kuip fu mai preso in considerazione? "No, non ho sentito nulla al riguardo", ha affermato chiaramente De Vrij. Che poi è tornato sulla mancata convocazione per i Mondiali a causa di un infortunio. "È stato difficile, mi sarebbe piaciuto molto esserci. Purtroppo, a causa di un piccolo infortunio, non è stato possibile. Ma sono ancora a disposizione della Nazionale". Ieri il Panathinaikos ha battuto per 3-1 l'Ajax in amichevole: De Vrij è rimasto in panchina.