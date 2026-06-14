Il debutto della Francia ai Mondiali si avvicina e Warren Zaire-Emery, centrocampista del Paris Saint-Germain, parla ai microfoni del quotidiano transalpino Le Figaro raccontando come Didier Deschamps sta studiando la posizione ideale per il compagno di squadra Ousmane Dembélé: "Ci abbiamo lavorato con l'allenatore. In attacco ci sono giocatori che si muovono molto, quindi non hanno una posizione fissa; possono cambiare posizione. È un punto di forza potersi muovere, cambiare posizione, attirare l'avversario per inserirsi alle spalle della difesa o viceversa. Quando hai giocatori di questa qualità, gli dai la palla e fanno la loro magia. Quando non giochiamo sempre insieme, può essere difficile creare quel movimento, ma ci alleniamo per questo".

"Con giocatori così tutto deve funzionare bene"

Ma cosa c'è di diverso tra il Dembélé alle dipendenze di Luis Enrique e quello che si esibisce coi Bleus? "Non saprei dirlo. Ha questa libertà di fare praticamente quello che vuole... alle spalle della difesa, a centrocampo, al centro, sulle fasce... Ha i giocatori intorno a lui che possono cambiare posizione in modo che ci sia sempre un giocatore in ogni zona. Ha qualità eccezionali; può fare tutto. Con un giocatore come lui, Michael Olise, Marcus Thuram, Kylian Mbappé, che hanno qualità eccezionali, tutto deve funzionare bene insieme per avere la migliore Nazionale francese possibile".