Altra sconfitta per Juventus, questa volta in casa del Napoli. Al 'Maradona' il risultato finale è 2-1 per gli azzurri: dopo il vantaggio di Kvaratskhelia e il momentaneo pareggio di Chiesa, nel finale di gara arriva il tap-in decisivo di Raspadori, bravo a ribadire in rete il rigore sbagliato da Osimhen. Nel video sotto gli highlights del match.