Dopo il ritorno in campo dell'Inter, nell'amichevole in famiglia contro l'Under 23 nerazzurra vinta con il risultato di 7-2, Lookman è uscito allo scoperto con un post pubblicato sui canali social in cui conferma di aver chiesto ufficialmente all'Atalanta di essere ceduto. La ricostruzione delle sue parole e i prossimi passi di una trattativa che resta ancora tutta da scoprire.