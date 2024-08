"Purtroppo, devo ancora ribadire le mie perplessità sulla crescita di Inzaghi. Anziché far debuttare giovani, fare una vera rotazione dei giocatori e, soprattutto, trovare dei moduli alternativi, insiste sempre e comunque sugli stessi giocatori fino a spremerli, non ha varianti tattiche se non dettate dalla disperazione, e non fa crescere i giovani. Per esempio Asllani avrebbe dovuto giocare molto di più, e non solo al posto di Chalanoglu. Invece Inzaghi ha deciso che a 21 anni il suo ruolo è già scritto, e quindi invece di farlo giocare ogni tanto al posto di Barella o Mkytarian, lo tiene in panchina a fare esperienza. Lo stesso vale per altri giocatori. Per non trascurare il fatto che, con tutti i centrocampisti di qualità che abbiamo, un bel centrocampo a quattro darebbe una superiorità notevole ed inoltre permetterebbe un deciso cambio di modulo in quelle partite dove gli esterni sono bloccati".

Tonino

"La partita con il Lecce mi ha portato, dolcemente, indietro di qualche mese, si e' rivista la squadra sicura di sé, forte, determinata, ben messa in campo, assolutamente padrona del gioco per tutti i 90 minuti. Va bene anche vedere i titoli entusiastici sulla Juventus, anche se rasentano il ridicolo: parlare di "Juve in cima" dopo due giornate significa almeno due cose, la prima: e' meglio cavalcare la tigre, con l'andare del tempo non si sa cosa possa succedere, la seconda: certa stampa non vedeva l' ora, dopo tanto tempo, di esaltare gli avversari dell'Inter. Vecchia storia, il buon Mourinho impiego due giorni a capitolo, la famosa "prostituzione intellettuale", va bene così, anche se sappiamo bene che se le cose dovessero cambiare, su dura e scriverà che la Juve quest'anno non e' la favorita ieri ok scudetto. Certo, duecento milioni e rotti negli ultimi due anni non ne fanno una favorita, magari dopo il miliardo... Come su duce, lasciarli cuocere nel lori brodo e' la migliore delle tattiche, la sicurezza nei propri mezzi e' uno dei grandi punti di forza della nostra squadra, lasciamoli cantare... Piccole precisazioni, per il mio punto di vista sempre le stesse: ok, Darmian sabato e' stato perfetto, ma non sempre e' così, o meglio, sulla sua corsia e' bravissimo a buttarsi dentro e raccogliere eventuali cross e assist, dul campi pero' non gli ho mai visti superare un avversario, palla a lui ha il 98% di probabilità di tornare a chi gliela ga data. Dumfries in questo e' avanti, almeno il difensore un attimo deve temerlo. Acerbi lo reputi un giocatore decisamente sul viale del tramonto, parere mio molto meglio De Vrji. E infine il buon armeno, che io terrei in panchina per utilizzarlo nel momento in cui c'è da controllare la partita, novanta minuti in campo li trovi una grande forzatura. Venerdì bella partita, tranquilli e divertiamoci. Come sempre, forza cara Inter.

P.s. nel mese di luglio auspicavo che se c'era un giocatore su cui mantenere il controllo, questi era Sebastiano Esposito. Lo si e' fatto con tutti tranne che con lui. Lo trovo pazzesco, io sono convinto da mesi che si e' fatto un errore incredibile. Intanto prima identità, migliore in campo, seconda entra dalla panchina, magia, finta, rigore. Chissà qualcuno un giorno ci spiegherà ...".

Raita