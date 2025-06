L'Inter va all'attacco e lavora al doppio colpo per il reparto offensivo, con Rasmus Hojlund e Ange-Yoan Bonny obiettivi caldi e non alternativi l'uno all'altro, specie in caso di addio di Mehdi Taremi. Nonostante sia negli Stati Uniti per il Mondiale per Club, negli ultimi giorni la dirigenza interista ha accelerato per il danese del Manchester United. Lo assicura La Gazzetta dello Sport, sottolineando anche che "il vichingo ha già fatto sapere di gradire parecchio l’idea di vestire un nuovo nerazzurro, stavolta a Milano e non a Bergamo: è questo il punto di partenza, l’assist attraverso cui l’Inter vuole andare in rete". Per quanto riguarda il francese, invece, l'Inter si è portata avanti nei discorsi col Parma e "potrà definire l’affare da 20 milioni circa a luglio", si legge.

Hojlund ha un contratto che lo lega ai Red Devils fino al 2030 ma non è soddisfatto delle ultime stagioni: l'Inter è convinta di farlo esplodere e ha deciso di percorrere con forza questa strada. Ecco perché, aggiunge la rosea, dopo un un primo incontro diretto andato in scena a Milano ce ne sarà un altro nei prossimi giorni tramite intermediari. L'ex Atalanta viene valutato 45 milioni di euro e, anche se il budget nerazzurro per la nuova punta è leggermente inferiore, le parti sono al lavoro soprattutto sulle formula: l'Inter spinge per un prestito con diritto di riscatto, lo United preferirebbe invece la cessione definitiva. "Sul tavolo pure l’idea di posticipare l’acquisto al 2026 a condizioni quasi sicure, magari a fronte a un prestito più oneroso da pagare subito", chiosa La Gazzetta.

