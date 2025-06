"Messi è ancora il numero uno", ha detto senza pensarci due volte Javier Zanetti a Sportmediaset, dove si è fermato a rispondere sul Mondiale per Club iniziato stanotte, competizione piena di "tanti grandi giocatori perché ci sono grandi club", come ha specificato il vice-presidente dei nerazzurri che poi ha auspicato "sia un gran torneo", prima di parlare della sua Inter.

Su Taremi:

"Mi dispiace tantissimo quello che sta succedendo con Taremi, speriamo si possa risolvere presto. È un problema troppo grande, vogliamo stargli vicino in questo momento particolare".

Cosa dobbiamo aspettarci da questo nuovo ciclo con Chivu?

"Domani andrò a Los Angeles e per unirmi alla squadra, vogliamo essere protagonisti. Abbiamo grande fiducia in Cristian, lo conosco molto bene, è stato mio compagno, è una persona per bene e sono sicuro farà un gran lavoro".

