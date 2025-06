"Oaktree è pronto a rifinanziare l'Inter, Bank of America è al lavoro". Carlo Festa, firma de Il Sole 24 Ore, fa un breve punto sulla strategia del fondo americano dopo che nella giornata di ieri il club nerazzurro ha ufficializzato attraverso una nota che nei prossimi giorni procederà al rimborso in anticipo il bond da 400 milioni di euro in scadenza nel febbraio 2027. L'operazione, volta a migliorare i conti del Biscione e la sua struttura finanziaria, potrebbe avere come conseguenza anche una cessione del club.

"L'operazione - scrive il giornalista su X - serve ad avere migliore struttura finanziaria e costo del debito. Propedeutica a futura cessione del club. L'asticella del prezzo è però elevata: tra le 2 e 3 volte il fatturato".

