Partendo dall'indiscrezione rimbalzata ieri dalla Turchia (RILEGGI QUI), Tuttosport si concentra sull'interesse del Galatasaray per Hakan Calhanoglu confermando che, almeno per il momento, nessuna proposta ufficiale di quelle concrete è arrivata sui tavoli della dirigenza nerazzurra. Nella patria del 20 interista parlano invece di offerta da 30 milioni e di apertura del giocatore al trasferimento, anche se si tratta di "una cifra che potrebbe essere presa molto sul serio dall’Inter, che valuta Calha tra i 25 e i 30 milioni - scrive TS -. La sua cessione non era nei piani dell’Inter per l’immediato, ma va ricordato che il giocatore ha 31 anni, un contratto in scadenza nel 2027 e un ingaggio da 6.5 milioni".

In caso di separazione con il regista turco, nella lista dei nerazzurri resta forte l'idea Ederson dell’Atalanta (valutato 40 milioni), seguito da Hjulmand dello Sporting. Le alternative sono Rovella (Lazio), Ricci (Torino), Keita o Bernabé (Parma)

