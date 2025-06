Presentazione ieri per Joaquin Correa, nuovo giocatore del Botafogo. L'ex attaccante dell'Inter, arrivato insieme all'altra ex vecchia conoscenza del campionato italiano Arthur Cabral, ha rivelato la sua impazienza nel cominciare la sua nuova avventura: "Sono molto felice, non vedo l'ora di iniziare. Sono contento dell'accoglienza che mi hanno riservato i miei compagni di squadra. Per me è una sfida molto importante. Ho molti amici brasiliani, ne ho conosciuti molti in questi dieci anni in Europa. Lucas Leiva, Luiz Felipe, Luis Henrique, Andreas Pereira, molti di loro mi hanno aiutato e hanno giocato insieme. Capisco e parlo un po' la lingua".

Il Tucu ha aggiunto che un ruolo importante nella sua decisione lo ha avuto anche il suo ex compagno di squadra all'Olympique Marsiglia e neo interista Luis Henrique: "Quando eravamo a Marsiglia, mi ha parlato molto bene del club. Era casa sua. Quando stavo trattando il mio arrivo, mi ha detto che sarei stato molto felice. Mi ha anche aiutato a prendere la decisione. Gli mando un forte abbraccio". Correa affronterà con la nuova divisa il Mondiale per Club, dove sarà avversario nel girone del Paris Saint-Germain che lo scorso 31 maggio ha inflitto una pesante batosta all'Inter, che lui non ha vissuto dal campo perché non inserito in lista Champions: "Ho giocato molte volte contro di loro. Una squadra molto importante, ma prima abbiamo un’altra partita da vincere".

