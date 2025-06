Ciro Ferrara, raggiunto da La Gazzetta dello Sport, esprime il suo pensiero sull'arrivo di Cristian Chivu all'Inter e sul Mondiale per Club partito ufficialmente nella notte: "Dopo la botta della finale di Champions, Chivu dovrà lavorare molto sulla testa dei giocatori. E non sarà facile dopo così poco tempo. Ma il Mondiale per Club è una novità assoluta, per tutti: è affascinante, ma impronosticabile".

Simone Inzaghi sarà al Mondiale con l’Al Hilal: le fa effetto?

"Simone ha fatto un ottimo lavoro: chiaro che perdere la Champions League fa male e farlo così ancora di più. Non mi stupisce la scelta dell’Arabia, ho quasi 60 anni. Io sarei potuto andare al Chelsea ai tempi di Vialli, ma non fui tentato: giocavo nella Juve e nel campionato migliore e più ricco del mondo".