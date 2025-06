Domenec Torrent, allenatore del Monterrey, arriva negli Stati Uniti per il Mondiale per Club potendo contare su due rinforzi in un certo senso inaspettati in vista del debutto di mercoledì contro l'Inter. Per risolvere i problemi in porta con Esteban Andrada e Luis Cárdenas, il club messicano ha ingaggiato il portiere della nazionale uruguaiana Santiago Mele, che ha giocato per lo Junior de Barranquilla in Colombia.

Un'altra aggiunta inaspettata è il difensore Carlos Salcedo, che si è infortunato a gennaio durante il suo primo allenamento con i Rayados e non ha potuto esordire con la squadra. L'ex giocatore della nazionale messicana accompagnerà la squadra a Los Angeles ed è anche registrato presso la FIFA per il torneo.