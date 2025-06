Missione compiuta per l’Italia Under 21, che conquista l’accesso ai quarti di finale degli Europei di categoria con un turno d’anticipo. Al Tehelné Pole di Bratislava, casa dello Slovan, gli azzurrini di Carmine Nunziata superano la Slovacchia 1-0 e centrano la seconda vittoria consecutiva nel girone.

A decidere la sfida è stato il gol lampo di Cesare Casadei, bravo a sbloccare il risultato già al 7’ minuto con una conclusione precisa. Dopo il vantaggio, l’Italia ha gestito la partita controllando il ritmo e cercando di limitare i tentativi dei padroni di casa, che nel finale hanno sfiorato il pareggio. Provvidenziale, al 90’, l’intervento decisivo del portiere Desplanches, che ha blindato il risultato e regalato la qualificazione matematica alla sua squadra.

Con questo successo, l’Italia sale a quota 6 punti e conquista il pass per i quarti di finale, dove incrocerà il cammino della Spagna. Nell’ultimo turno del girone gli azzurrini sfideranno proprio la Roja per giocarsi il primo posto nel girone e stabilire il tabellone definitivo per la fase a eliminazione diretta.