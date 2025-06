Una buona fetta di organico è in bilico. Dentro o fuori: decide Cristian Chivu. Dopo gli addii di Arnautovic e Correa e gli arrivi di Sucic e Luis Henrique, l'Inter deve capire da dove ripartire dopo il Mondiale.

E - come scrive oggi il Corriere dello Sport - ci sono almeno otto giocatori che, per motivi diversi, potrebbero lasciare Milano. Si tratta di Acerbi e Bisseck in difesa, Calhanoglu, Frattesi e Asllani a centrocampo, Valentin Carboni, Taremi e Pio Esposito in attacco. Importante, come detto, sarà la valutazione del nuovo allenatore che li vedrà all'opera nel Mondiale.

Bisseck potrebbe portare offerte allettanti, soprattutto dalla Premier, mentre Acerbi potrebbe lasciare spazio in rosa per ringiovanire (Leoni? Mosquera?): l’Inter può esercitare la clausola di uscita anticipata dal contratto (in scadenza nel 2026) versando 500mila euro e tenersi De Vrij come elemento di esperienza, che rispetto all'ex Sassuolo ha quattro anni in meno.

Attenzione alla situazione Frattesi, che potrebbe rilanciarsi con Chivu ma che sarebbe anche quello con il quale monetizzare maggiormente. Da capire se Calhanoglu sarà attratto dalle sirene turche-arabe, mentre non sembra esserci più margine per Asllani. Infine i due giovani dell'attacco, Vale Carboni e Pio Esposito, che potrebbero essere inseriti in qualche trattativa o andare in prestito. E poi c'è da monitorare Taremi, che può liberare spazio davanti monetizzando il parametro zero di un anno fa dopo una stagione deludente.