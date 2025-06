Hakan Calhanoglu è il sogno del Galatasaray: la conferma arriva anche da DAZN, che però ribadisce come l'operazione per portare il centrocampista turco dall'Inter risulti comunque difficile. I turchi offrono 15 milioni ai nerazzurri, puntando sul ricco ingaggio: ma l'Inter non ci sente e alza il tiro arrivando a 40 milioni di richiesta. Per Calhanoglu ci sono anche proposte provenienti dalla solita Arabia Saudita.

L'Inter non spinge per l'addio del proprio regista ma è pronta a valutare. Il centrocampista della Lazio Nicolò Rovella resta un nome forte, ma la Lazio non scende sotto i 55 milioni della clausola.

