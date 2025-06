Il Manchester United ha deciso il suo nuovo obiettivo per l'attacco dopo l'arrivo di Matheus Cunha: da informazioni lanciate da Sky Sports Deutschland, i Red Devils hanno messo nel mirino la punta dell'Eintracht Francoforte Hugo Ekitiké. Il francese è stato anche accostato a Chelsea e Liverpool, ma adesso è il club di Ruben Amorim a mostrare l'interesse più concreto. Secondo SPORT1, i dirigenti dell'Eintracht Francoforte chiedono almeno 95 milioni di euro.

Una situazione in divenire, che potrebbe in caso di concretizzazione spingere sempre più fuori da Old Trafford il danese Rasmus Hojlund, un nome sul quale l'Inter sta puntando parecchie chips per la sua campagna acquisti estiva.

