Mentre l'Inter di Chivu si appresta a preparare la sfida d'esordio del Mondiale per Club contro il Monterrey, i cellulari dei dirigenti nerazzurra non smettono mai di squillare. Marotta, Ausilio e Baccin sono ben consci del lavoro da fare non solo al rientro dagli States, ma anche durante la permanenza in USA per il Torneo. Il calciomercato difatti non dà tregua e come spiega Sportmediaset nell'appuntamento quotidiano per fare il punto della situazione dei movimenti di mercato, il Galatasaray non molla la presa e al contrario si fa sempre più insistente per arrivare ad Hakan Calhanoglu.

Il centrocampista turco, che si è sempre dichiarato tifoso del club di Istanbul, è tentato negli ultimi giorni dall'offerta dei Cimbom, pronti a versare 30 milioni di euro al club di Viale della Liberazione per accaparrarsi il cartellino del capitano della Nazionale turca al quale sono pronti a offrire un contratto triennale a 10 milioni netti di ingaggio annuo. Cifra che non fa strabuzzare gli occhi ai milanesi che attendono un rilancio in rialzo del Gala. Rialzo che nel caso in cui arrivasse potrebbe far arrivare la stretta di mano che porterebbe all'addio di Calha. Eventualità che metterebbe i nerazzurri dinnanzi all'obbligata necessità di trovare un sostituto: operazione che vede balzare in neretto due nomi, oltre al già citato Rovella giocatore che raggiungibile solo ad alte cifre (clausola fissata a 50 milioni di euro), ovvero Ricci ed Ederson.

Per il centrocampista del Torino potrebbe aprirsi un derby di mercato col Milan, momentaneamente in standby, per il secondo potrebbe aprirsi un altro derby… d’Italia con la Juventus. I bianconeri apprezzano parecchio il giocatore atalantino, profilo corteggiato anche dall’Al-Hilal.

