Dopo la vittoria ottenuta dalla Nazionale rumena contro Cipro, Dennis Man, attaccante del Parma, ha rivolto un messaggio al suo ex allenatore Cristian Chivu passato all'Inter. Nonostante il rapporto tra i due non sia stato semplicissimo, Man ha voluto essere diplomatico ed augurare al suo connazionale il meglio per la nuova avventura, parlando anche delle sue intenzioni per il futuro: "Non ho mai detto di voler lasciare il Parma. Non sono affari miei quello che succederà. Vedremo in futuro. Prenderò una decisione con la mia famiglia e andrò dove ritengo sia meglio per me, se necessario. Altrimenti, tornerò al Parma e cercherò di dare il massimo. A Chivu auguro buona fortuna e che ottenga i migliori risultati possibili. Questo è tutto, cosa posso dire?", ha concluso.