Nel corso dell'intervista rilasciata qualche giorno fa al quotidiano sportivo sloveno Ekipa, Luka Topalovic è tornato anche sulla sua decisione di accettare la scorsa estate l'offerta dell'Inter: "Per quanto riguarda il club, sono molto contento di aver scelto i nerazzurri. Mi hanno dato tutto ciò di cui avevo bisogno in quel momento per crescere. Sono molto soddisfatto perché ho migliorato alcuni aspetti del mio gioco. Per quanto riguarda il momento in cui ho lasciato, penso di aver scelto il momento perfetto. Penso che sia stato il passo giusto per la mia carriera".

Infine, ha anche rivelato chi lo aiuta di più nella città della moda. "Parlo molto con Samir Handanovic nel settore giovanile. Mi dà qualche consiglio, mi aiuta se ho bisogno di qualcosa. Ci sono brave persone in prima squadra, mi aiutano, ma non ne indicherei nessuna in particolare". Lo sloveno ripercorre poi la cavalcata verso lo Scudetto Primavera: "Fin dall'inizio del campionato, noi e la Roma abbiamo dettato il ritmo. Ooi siamo arrivati ​​ai playoff e lì abbiamo mostrato il nostro vero volto, vincendo meritatamente".