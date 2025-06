Mentre il presente lo vede attanagliato in una situazione delicatissima, essendo bloccato a Teheran e impossibilitato a raggiungere l'Inter negli Stati Uniti a seguito dello scoppio del conflitto con Israele, dall'Iran rimbalzano nuove dichiarazioni di Mehdi Taremi, riportate dal portale MehrNews, risalenti al dopopartita del match contro la Corea del Nord, quando il giocatore ha confermato la sua intenzione di restare in nerazzurro.

In quella circostanza, Taremi ha anche asserito di amare l'Italia per un motivo: "Per quanto i media nazionali dicano 'lascio l'Inter', in Italia non ci sono notizie del genere. Ho un contratto e se me lo permettete, rimango. Grazie a Dio, va tutto bene e sono molto soddisfatto. Il calcio italiano e la sua visione dei giocatori sono simili a quelli iraniani. I giocatori più anziani ed esperti sono più apprezzati. Amo l'Italia".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!