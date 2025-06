Nella notte si è alzato ufficialmente il sipario sul Mondiale per Club con la sfida tra Al Ahly e Inter Miami, terminata 0-0. La storica squadra egiziana e la big della Major League Soccer hanno dato il via alla competizione globale all'Hard Rock Stadium di Miami senza riuscire ad andare in gol, con i portieri protagonisti assoluti. Da segnalare la grande prestazione di Oscar Ustari, che nel primo tempo ha salvato la squadra di Messi con cinque parate, tra le quali spicca il calcio di respinto a Trezeguet.

Entrambe le squadre torneranno in campo per la prossima partita del Gruppo A il 19 giugno. L’Inter Miami affronterà il Porto al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, mentre l’Al Ahly sfiderà il Palmeiras al MetLife Stadium, a New York.